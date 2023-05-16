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Из аэропорта Бегишево стартовали чартерные рейсы в Анталью

18:32, 16.05.2023
Из аэропорта Бегишево стартовали чартерные рейсы в Анталью
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из аэропорта Бегишево в Татарстане стартовали чартерные рейсы в Анталью, сообщает пресс-служба аэропорта.

Перелеты осуществляет турецкий авиаперевозчик Corendon Airlines, они будут выполняться до 26 октября 2023 года с частотой два рейса в неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре прошлого года в Татарстане завершилась реконструкция второй очереди Международного аэропорта Бегишево. Реконструкция проводилась в условиях действующего аэропорта.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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