Из аэропорта Бегишево стартовали чартерные рейсы в Анталью
Из аэропорта Бегишево в Татарстане стартовали чартерные рейсы в Анталью, сообщает пресс-служба аэропорта.
Перелеты осуществляет турецкий авиаперевозчик Corendon Airlines, они будут выполняться до 26 октября 2023 года с частотой два рейса в неделю.
В сентябре прошлого года в Татарстане завершилась реконструкция второй очереди Международного аэропорта Бегишево. Реконструкция проводилась в условиях действующего аэропорта.
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