Ирина Волынец: «В обществе нет положительного стереотипа о том, что многодетная семья — это престижно»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Два года подряд на территории Татарстана в январе регистрируют рост рождаемости по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Например, в начале 2023-го в республике появились на свет 2 938 детей, что на 2,2% больше, чем за январь 2022-го, который, к слову, в прошлом году оказался и вовсе единственным из 12 месяцев, когда был зафиксирован прирост. Однако уже в феврале, как тогда, так и сейчас, вновь начинается снижение. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала «Реальному времени», от чего могут зависеть рост и падение рождаемости в регионе, а также объяснила, какие меры необходимо принять для стабилизации этой ситуации.

«Есть предпосылки для роста рождаемости, и они выражаются в виде пособий и льгот»

Как пояснила Ирина Волынец, скачок и падение рождаемости в Татарстане могут зависеть от ряда факторов, но видеть в этом целую систему не имеет смысла. Республика на сегодняшний день по-прежнему лидер по этому показателю среди регионов Приволжского федерального округа.

— Если говорить о снижении или повышении рождаемости, то нужно считать не месячными циклами, а годами. Это могут быть просто не системные причины, по которым в каком-то месяце наблюдается рост, а в каком-то спад. Чтобы сделать точный вывод, нужно посмотреть по году — где повышается рождаемость, а где смертность. Вообще средняя рождаемость в Татарстане выше, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Это связано с тем, что в республику приезжают граждане из других регионов, и так население увеличивается. Людям свойственно переезжать в более благополучные города и регионы. Переезжают в основном более активные и молодые люди, которые и рожают детей, — рассказала детский омбудсмен.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Ирина Волынец заявила, что сейчас имеются все предпосылки к тому, что рождаемость в регионе начнет расти, однако самая главная из них по-прежнему отсутствует. Речь идет о престиже многодетной семьи, который пока что не получил широкого распространения в обществе.

— Сейчас есть предпосылки для роста рождаемости, и они выражаются в виде увеличения пособий и льгот. Речь идет о едином пособии, которое выплачивается с 1 января 2023 года по принципу одного окна. Поэтому да, предпосылки есть, но здесь нельзя руководствоваться исключительно материальным фактором. Здесь есть и ментальные причины. Когда большая или многодетная семья станет по настоящему модной, то тогда мы точно будем ожидать увеличения рождаемости. Сейчас, к сожалению, в общественном мнении нет положительного стереотипа о том, что многодетная семья — это престижно, — объяснила она.

Фото: tatarstan.ru

Детский омбудсмен считает, что для поднятия престижа и статуса многодетных семей необходимо провести масштабную работу. В первую очередь, по ее словам, инициатором и двигателем этой деятельности должно быть государство.

— Также очень важно, что до сих пор не принят федеральный закон о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи, который закреплял бы меры поддержки на территории страны и добавлял уверенности тем, кто хочет большую семью. В эту же сторону должна быть направлена и культурная политика государства. Оно же выступает заказчиком каких-то произведений культуры, например контент на телевидении, наружная реклама, книги, фильмы и другое. Вот в той части, которую оплачивает государство, должен быть сделан акцент на семьи с детьми, — сказала она.

«Должно быть больше косвенных мер поддержки, а не прямых»

Говоря о мерах поддержки, Ирина Волынец отметила, что в большей степени они носят прямой или материальный характер. То есть когда гражданам выделятся та или иная сумма, а они уже распоряжаются ей как хотят. Как уверена уполномоченный по правам ребенка, молодым семьям необходимо оказать помощь другого формата, например помочь с образованием или жильем.

— Плюс необходимо усиливать государственные меры поддержки. Это, например, предоставление социального жилья многодетным семьям. Еще в прошлом году я предлагала создать государственный жилищный фонд, который будет предоставлять многодетным семьям жилье. Это будет делаться не в собственность, а по социальному найму, идущему по символической цене. По крайней мере людям будет где жить, размещать детей и куда новых рожать. Сейчас ведь для многих жилищный вопрос является препятствием к рождению детей, — рассказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Волынец уверена, что «деньги на руки» не всегда помогают населению. По ее словам, поддержка также должна создавать новые пространства и площадки, на которых дети будут заниматься и образовываться:

— Ну и вообще должно быть больше косвенных мер поддержки, а не прямых. Прямые — это выплаты и пособия, а косвенные — это предоставление жилья, высшего образования, спортивных секций, кружков и школьной формы. Это то, на что деньги будут потрачены, но этим нельзя злоупотребить. Когда кому-то просто дают деньги на руки, то для него это может быть много, а может не актуально и мало. Кто-то также может потратить не на то, для чего они предназначались. Именно создание инфраструктуры, позволяющей быть уверенной в том, что ребенок будет учиться за счет государства, жить в квартире и его родителям не надо будет брать кредит, чтобы отправить его в детский лагерь.

Как подчеркнула детский омбудсмен, все расходы на поддержку семей должно взять на себя государство. И тогда вместе с изменениями в статусе многодетных граждан, начнет регистрироваться и больший уровень рождаемости.

— Если нужны люди, то значит нужно, чтобы эти расходы были предусмотрены государством за его счет. Дали, например, по 10 тысяч рублей. Для кого-то это большие деньги, а для кого-то копейки. Но одно должно быть равным у всех людей — когда они отправят ребенка в школу, то должны знать, что его там накормят. Поэтому нам нужны косвенные меры поддержки, решение жилищного вопроса, повышение престижа семьи с детьми и принятие федерального закона о правовых гарантиях и статусе многодетной семьи, — заключила она.

За первый месяц 2023 года в Татарстане родилось 2,9 тысячи детей



Согласно данным официальной статистики, за январь 2023 года в Татарстане на свет появилось 2 938 детей — на 2,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда их было 2 875. Уже в новогоднюю ночь родилось 30 младенцев, из которых 19 — девочки. В Казани первый ребенок — мальчик — появился на свет в первую минуту года — в 00.01.



Похожая ситуация наблюдалась и в 2022-м — в январе зафиксировали прирост рождаемости (+1,4% по сравнению с январем 2021-го). В остальные 11 месяцев показатель по отношению к аналогичному периоду предыдущего года сокращался. Так, например, в июне рождаемость упала на 15,4% по сравнению с тем же месяцем в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

При этом стоит отметить, что рождаемость в январе 2023 года увеличилась в половине регионов Приволжского федерального округа. При этом самый высокий рост зарегистрирован в Ульяновской области — на 6,1% по сравнению с первым месяцем 2022-го. Однако, несмотря на эти значения, там все же родилось почти в четыре раза меньше детей, чем в Татарстане, — 752.

В феврале 2023-го в республике на свет появились 2 697 детей. Вновь произошло снижение рождаемости — на 4,4% по сравнению с февралем прошлого года.

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Максим Кокунин