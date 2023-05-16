В Казани завершат модернизацию детского лагеря «Молодая гвардия» к сентябрю

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

К сентябрю в Казани планируется завершить масштабную модернизацию спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия». После чего лагерь будет использоваться круглогодично, сообщает пресс-служба мэрии.

После обновления пропускная способность «Молодой гвардии» увеличится с 242 до 280 детей за смену — только летом в нем смогут отдыхать более 1 100 школьников.

— 10 новых жилых корпусов, некоторые из них, как и столовая, будут круглогодичные, просторный клуб и спортивная инфраструктура. Есть все, чтобы дети отдыхали в хороших, комфортных, экологически чистых условиях, набирались сил и готовились к новым спортивным рекордам, — поделился своими впечатлениями мэр Казани Ильсур Метшин.

В лагере, который построили 90 лет назад, уже капитально отремонтировали столовую, корпусы построили с нуля, часть утеплили. На территории будет организован музей лагеря.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Сейчас в лагере прокладывают наружные инженерные сети, достраивают клуб со зрительным залом на 280 мест. Кроме того, предстоит благоустроить прилегающую территорию, установить беседки и утеплить медицинский пункт.

Еще на территории лагеря появится полноценное футбольное поле размером 90х60 м с трибунами на 200 мест, где будут проводиться турниры разного уровня. Для тренировок по легкой атлетике в «Молодой гвардии» построят беговые дорожки и прыжковую зону, обустроят воркаут-зону, мини-футбольную площадку. Ранее на территории лагеря построили баскетбольно-волейбольные площадки по республиканским программам.

Работы на территории лагеря начались еще в 2021-м, а завершить их планировалось к началу 2023-го. Но сроки были сдвинуты. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов