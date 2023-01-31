На капремонт детского лагеря «Молодая гвардия» в Казани выделят еще треть миллиарда

Как выяснило «Реальное время», капитальный ремонт в казанском спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия» продолжится и в этом году. На эти цели готовы выделить из республиканского бюджета еще 300 млн рублей. Работы на территории лагеря начались еще в 2021-м, а завершить их планировалось к началу 2023-го. Несмотря на это проект, по которому планируется заключить контракт, по-прежнему рассчитан на строительство зданий и сооружений.

С каждым годом вместимость все меньше

Капремонт спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия» МБУ «Спортивная школа Вахитовского района» Казани стартовал в 2021 году. Тогда на его модернизацию из бюджета региона выделили около 200 миллионов рублей. На момент сумма была крупнейшей из тех, что выделялись на обновление детских лагерей.

Реконструкция, согласно проекту, больше напоминала строительство нового лагеря, где жилые корпуса попросту сносились и строились с нуля. Планировалось, что таких зданий будет 14 и в каждом из них будет проживать по 28 детей — по 4 ребенка в комнате.

Стоит отметить, что по тому же плану планировалось увеличить пропускную способность лагеря до 400 человек за смену. Однако уже в 2022 году в Министерстве спорта Татарстана «Реальному времени» рассказали, что после реконструкции лагерь сможет вмещать за смену до 280 человек.

Помимо корпусов на территории лагеря должны появиться новые спортивные объекты, комплекс душевых с саунами, клуб, медицинский пункт и КПП. Контракт достался «Аркада строй универсал» — крупному подрядчику ГИСУ Татарстана.

Фото: kzn.ru

В этом году реконструкция затронет 18 зданий

Что касается текущего года, то Главстрой Татарстана ищет подрядчика, который займется строительством зданий и сооружений. В перечень объектов, для которых необходимы архитектурные, конструктивные и архитектурно-объемные решения вошли: 10 спальных корпусов, два корпуса для персонала, клуб на 280 мест, медицинский пункт, комплекс душевых с саунами на 16 мест, склады продовольствия и инвентаря, а также КПП.

Вместе с этим для каждого из зданий необходимо провести системы электро и водоснабжения, а также вентиляции, отопления и кондиционирования. Кроме того, исполнитель обязуется провести работы по строительству автомобильной дороги и благоустройству лагерной территории, включая разработку и установку малых архитектурных форм.

Фото: kzn.ru

Стоит отметить, что работы также подразумевают демонтаж уже имеющихся старинных конструкций. Важная составляющая работ — сохранение деревьев. Еще в начале 2022 года начальник лагеря Алексей Кузин рассказывал, что подвод коммуникаций является самой сложной частью всех работ и при их возведении рабочие стараются не вредить деревьям.

Перед выполнением обязательств исполнитель также должен осуществить закупку материалов. В их список входит: арматура, щебень, песок, краска, трубы, эмаль, обои, линолеум, битум, дверные блоки и многое другое.

В нем был Гагарин

Созданный в 1932 году, лагерь является одним из старейших в столице Татарстана. Последний раз капитальный ремонт проводился в нем 62 года назад — в 1961-м. Лагерь расположен неподалеку от Горьковского шоссе, не доезжая до Залесного, на участке площадью в 9,37 га. Известен он тем, что в него приезжал первый советский космонавт Юрий Гагарин.

В советские годы лагерь «Молодая гвардия» был рассчитан одновременно на 1,2 тысячи отдыхающих, сейчас же он способен принимать лишь до 242 человек за смену. Преимущественно сюда приезжают воспитанники казанских спортивных школ, здесь они отдыхают и тренируются.

Фото: kzn.ru

До начала реставрационных работ в лагере имелось семь деревянных корпусов, баскетбольно-волейбольные площадки с резиновым и бетонным покрытием, а также мини-футбольное поле. Спортивные объекты построены сравнительно недавно на спонсорские средства и на гранты, а также по республиканским программам.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин