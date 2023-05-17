Сегодня в Казани потеплеет до +25 градусов

В среду, 17 мая, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +23..+25 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +26°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами до 3—8 м/с. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, теплая погода без существенных осадков сохранится до конца недели. Температуры воздуха днем будут достигать +26 градусов.

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Татьяна Демина