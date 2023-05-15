В Татарстане на этой неделе потеплеет до +26 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане ожидается теплая погода. В дневное время температуры будут достигать +26 градусов, но временами возможны дожди, грозы и сильный ветер, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью во вторник, 16 мая, в Татарстане ожидается от +5 до +10 градусов. Днем потеплеет до +19—24°С. Местами возможен небольшой дождь, в отдельных районах с грозой и кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с.

В среду и четверг, 17—18 мая, существенных осадков в республике не ожидается. Ночные температуры составят от +5 до +13 градусов, дневные — от +20 до +26°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, теплая погода без существенных осадков сохранится и в пятницу, 19 мая. Днем воздух прогреется до +21...+26°С.

В понедельник, 15 мая, в Татарстане сохраняется неустойчивый характер погоды — местами наблюдаются дожди и грозы. В полдень зафиксировано от +13 до +20 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина