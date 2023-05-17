«Татавтодор» вновь закупит оригинальные запчасти для строительной техники американского производства

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» в очередной раз закупит оригинальные расходные материалы для дорожно-строительной техники от американского производителя Caterpillar. Стоимость контракта оценивается в 3,9 млн рублей. Поставить 414 деталей необходимо на производственную базу организации в Арске.

Согласно перечню необходимого, в филиал организации будет поставлен товар по 26 наименованиям. Среди них топливные фильтры тонкой очистки и трансмиссионного масла, а также фильтры моторного масла, воздушной кабины и крышки топливного бака.

Уточняется, что доставка будет осуществляться в течение 60 дней с момента заключения контракта. В целом договор действителен до 31 августа текущего года.

Напомним, в апреле «Татавтодор» уже закупал 271 деталь для техники этого же производителя в свой арский филиал. Однако тогда их стоимость оценивалась в 3,1 млн рублей. Также в конце марта предприятие закупало для своей дорожно-строительной техники оригинальные запчасти и расходные материалы на 15 млн рублей.

Тогда приоритет при поставке отдавался исключительно товарам российского производства, однако в перечне необходимой продукции имелись и иностранные модели. Например, итальянская дизельная горелка Lamborghini за 178 тысяч рублей и все ее комплектующие.

Фото: pxhere.com

В декабре сообщалось, что «Татавтодор» объявлял торги на ремонт тягачей, КДМ, самосвалов Volvo на сумму 40 млн рублей. Уточнялось, что вся техника находится на гарантийном обслуживании. Тогда в списке запчастей находилось 104 999 наименований.

В марте 2022 года Caterpillar объявила о приостановке работы своего завода в Тосно Ленинградской области. Предприятие работало с марта 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы серий Cat 773 и Cat 777, гидравлические экскаваторы моделей Cat 320 и Cat 336, а также компоненты для машин и оборудования, которые компания экспортирует на свои заводы в Европе. В качестве объяснения причины своего тайм-аута компания сообщила, что это связано с событиями на Украине, и заявила следующее: «операции в России становятся все более сложными, включая сбои в цепочке поставок и санкции».

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Максим Кокунин