«Татавтодор» закупит оригинальные расходные материалы для строительной техники американского производства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», АО «Татавтодор» закупит оригинальные расходные материалы для дорожно-строительной техники от американского производителя Caterpillar. Стоимость контракта оценивается в 3,1 млн рублей. Поставить 271 деталь необходимо на производственную базу организации в Арске.

Согласно необходимому перечню, в филиал организации будет поставлен товар по 51 наименованию. Среди них: топливные и масляные фильтры и уплотнители разных видов и специализаций. Уточняется, что доставка будет осуществляться в течение 15 дней с момента заключения контракта.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в конце марта «Татавтодор» закупал для своей дорожно-строительной техники оригинальные запчасти и расходные материалы на 15 млн рублей.

Тогда приоритет при поставке отдавался исключительно товарам российского происхождения, однако в перечне необходимой продукции имелись и иностранные модели. Например, итальянская дизельная горелка Lamborghini за 178 тысяч рублей и все ее комплектующие.

В декабре сообщалось, что «Татавтодор» объявлял торги на ремонт тягачей, КДМ, самосвалов Volvo на сумму 40 млн рублей. Уточнялось, что вся техника находится на гарантийном обслуживании. Тогда в списке запчастей находилось 104 999 наименований.



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Максим Кокунин