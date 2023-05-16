Туркменистан направил делегацию на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел телефонный разговор с главой Халк Маслахаты Туркменистана и бывшим президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Национальный лидер туркменского народа направил представительную делегацию на предстоящий в столице Татарстана международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». В ее состав вошли руководители таких отраслей, как промышленность, транспорт, строительство. Кроме того, на площадке форума будет организован стенд Туркменистана. Глава Халк Маслахаты отдельно обратил внимание на важность новых логистических коридоров, таких как Север — Юг.

Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что в рамках форума состоится заседание круглого стола на эту тему. Он отметил, что решение президента России Владимира Путина придать форуму федеральный статус вызвало еще больший интерес к мероприятию со стороны мирового сообщества.

Фото: wikipedia.org

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

По данным на конец апреля, участие в KazanForum подтвердили представители 65 стран и 30 регионов России. В столицу Татарстану прибудут зарубежные министры и дипломаты.



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Айрат Назипов