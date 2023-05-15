Синоптики рассказали, каким будет лето в этом году — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Центральная часть России сейчас находится под влиянием антициклона, он продержится еще 5 дней, поэтому осадки проходят мимо, рассказал телеканалу ТНВ профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.



Росгидромет уже составил прогноз на ближайшие месяцы. Однако, как отмечает эксперт Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, длительные прогнозы не могут дать точных данных:

— Ни один серьезный специалист не позволил бы себе сказать, что на всей территории страны будет какая-то определенная погода. Длительные прогнозы возможны. Но в них возможны только общие слова: теплее нормы, холоднее нормы.

Как отметил ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец, летний сезон будет на 1,5—2 градуса выше климатической нормы, что немного. Дефицит осадков тоже будет небольшим и составит примерно 10—20%. Основной недобор дождей придется на начало и конец лета.

На этой неделе в Татарстане ожидается теплая погода. В дневное время температуры будут достигать +26 градусов, но временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.

На следующей неделе жителей республики вновь ожидает 25-градусная жара. По предварительному прогнозу, днем 16 мая ожидается переменная облачность и до +19..+24 градусов.



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Маргарита Головатенко