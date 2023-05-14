Новости общества

13:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев на следующей неделе вновь ожидает 25-градусная жара

17:19, 14.05.2023
Татарстанцев на следующей неделе вновь ожидает 25-градусная жара
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Татарстанцев на следующей неделе вновь ожидает 25-градусная жара. Такой прогноз составили в Гидрометцентре республики.

По предварительному прогнозу, днем 16 мая ожидается переменная облачность и до +19..+24 градусов. Существенные осадки не предвидятся. Ветер северо-восточный 5—10 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

17 мая на территории республики температура воздуха достигнет +20..+25 градусов. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6—11 м/с.

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана также предупредили об ухудшении погодных условий 15 мая. По предварительному прогнозу, ночью и днем на территории Татарстана местами пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Ночью и утром ожидается туман.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также