Группа ТАИФ — Фаилу Ахмадиеву: «Искренне скорбим вместе с Вами»

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования профессору кафедры информационных технологий и систем автоматизированного проектирования КГАСУ Фаилу Габдулбаровичу Ахмадиеву, а также родным и близким в связи с кончиной его супруги — главного врача Детской городской поликлиники №2 г. Казани Розы Салиховны Ахмадиевой.

«Искренне скорбим вместе с Вами, Фаил Габдулбарович, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери близкого Вам человека. Светлая память о Розе Салиховне, добром и отзывчивом человеке, пользовавшемся высоким авторитетом у коллег и пациентов, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном соболезновании от имени Группы компаний ТАИФ.