В Татарстане выявили 13 случаев кори — все они завозные
За февраль и март 2023 года в Татарстане выявили 13 случаев заражения корью. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
— Из них все завозные, в том числе 11 — из Таджикистана. На сегодня на подтверждении находятся еще семь случаев кори. Они также все завозные, среди лиц, которые прибыли к нам либо из Таджикистана, либо из тех регионов Российской Федерации, где регистрируются множественные очаги кори, — это Новосибирск и Тюмень, — рассказала она.
Во всех очагах кори в Татарстане около 6,8 тысячи контактных лиц. «Это большое количество», — обратила внимание Любовь Авдонина.
— Вы знаете, что корь — это летучая инфекция, воздушно-капельным путем передается. Стопроцентная контагиозность, — сообщила она, напомнив, что передаваться корь может по вентиляционным ходам, то есть контактные лица могут быть по целому подъезду, а иногда и по целому дому.
Любовь Авдонина призвала татарстанцев сделать прививку от кори. Обязательно ее должны сделать лица из числа контактных и те, кто не болел.
— В очагах для вакцинации контактных лиц возрастного ценза нет. Если по календарю мы прививаем определенные возрасты и категории, то контактные с больным подлежат вакцинации без ограничения возраста, — обратила внимание Любовь Авдонина.
В январе глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в регионе тревожная ситуация по заболеваемости корью. Она обратила внимание, что если среди населения республики есть непривитые, могут возникнуть большие очаги заболевания.
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