Роспотребнадзор Татарстана обеспокоен из-за «ситуации с корью»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане выявлена тревожная ситуация по заболеваемости корью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

— Очень тревожит нас ситуация по кори. Сейчас в субъектах РФ уже четыре крупных очага, в том числе в соседних с нами. Эта инфекция очень заразная и быстро распространяется. И если среди нашего населения есть непривитые, могут возникнуть большие очаги заболевания, — сказала она.

Как отметила главный санитарный врач Татарстана, в 2022 году в республике был выявлен один завозной случай кори из Таджикистана. При этом 33 контактных лица в очаге от вакцинации отказались, подчеркнула она.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным из открытых источников, корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. У заболевшего может быть очень высокая температура. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек, большинство из них — дети в возрасте до пяти лет.

Напомним, сегодня Марина Патяшина заявила, что чаще всего жители Татарстана заражаются свиным гриппом. Всего в 2022 году рост заболеваемости в республике был выявлен по 28 инфекциям. По 13 из них превышен средний многолетний уровень.

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Айрат Назипов