Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов

Во вторник, 16 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков и северо-восточный ветер порывами до 6—11 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.

Напомним, Гидрометцентр Татарстана предупреждал, что в республике 16 мая местами возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 16—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане ожидается теплая погода. В дневное время температуры будут достигать +26 градусов, но временами возможны дожди, грозы и сильный ветер.



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Татьяна Демина