Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 16 мая
В Татарстане во вторник, 16 мая, ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, гроза в Татарстане возможна в дневное время. Порывы ветра могут достигать 16—18 м/с.
Гроза в республике ожидается и днем в понедельник, 15 мая. Прогнозируется также сильный ветер порывами до 15—20 м/с, в Казани — до 14 м/с.
В Казани сегодня облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +18..+20 градусов.
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