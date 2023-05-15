Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 16 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во вторник, 16 мая, ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, гроза в Татарстане возможна в дневное время. Порывы ветра могут достигать 16—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гроза в республике ожидается и днем в понедельник, 15 мая. Прогнозируется также сильный ветер порывами до 15—20 м/с, в Казани — до 14 м/с.

В Казани сегодня облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +18..+20 градусов.

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Татьяна Демина