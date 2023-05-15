Власти Татарстана утвердили график разработки прогноза социально-экономического развития на 2024—2026 годы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане утвердили график разработки прогноза социально-экономического развития республики на 2024—2026 годы. Он закреплен постановлением Кабмина региона, контроль за исполнением возложили на Министерство экономики.

Республиканским органам исполнительной власти поручено обеспечить представление и ввод в государственную информационно-аналитическую систему «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан» прогнозных показателей по своим направлениям.

Например, предварительные материалы, касающиеся населения Татарстана, Минздрав и Минтруда республики должны внести 23 июня. Уточненные данные должны быть представлены через четыре месяца — 23 октября. Аналогичные даты установлены и для документов, касающихся промышленного производства, тарифов на электроэнергию, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, торговли, услуг населению, внешнеэкономической деятельности, консолидированного бюджета, денежных доходов населения, труда и занятости.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Предварительные данные об объеме отгруженной продукции, индексу промышленного производства требуется предоставить 15 июня. Уточненные сведения необходимо внести 16 октября.

Сам предварительный прогноз социально-экономического развития Татарстана с пояснительной запиской должен быть готов 5 июля 2023 года. Уточненный документ подготовят к 10 ноября.

Напомним, в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года Татарстан занял третье место. Республика уступила только Москве и Санкт-Петербургу.

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Татьяна Демина