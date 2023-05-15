В Татарстане сегодня ожидается дождь с грозой и до +21 градуса
В Татарстане сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Местами пройдет небольшой и умеренный дождь с грозой. Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от +16 до +21 градусов.
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