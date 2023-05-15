Для перевозки участников KazanForum выделили 230 транспортных средств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более 230 транспортных средств будут перевозить гостей на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Так, в республике задействуют 60 автобусов, 20 микроавтобусов и 150 легковых автомобилей.

— Также в целях идентификации транспортных средств, а также для навигационного обозначения маршрутов следования транспортных средств задействованные автобусы и микроавтобусы будут оснащены аккредитационными пропусками и аншлагами установленного образца. В частности, с целью идентификации официальных транспортных средств мероприятия и его популяризации запланировано брендирование транспортных средств, — говорится в тексте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XIV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum». В частности, он похвалил Казань за гостеприимность.

На прошлых выходных раис Татарстана Рустам Минниханов призвал провести мероприятия в рамках KazanForum на высоком уровне. Он подчеркнул, что самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности.

Традиционно мероприятие соберет в столице Татарстана тысячи гостей со всего мира. Подробности о предстоящих событиях можно узнать в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов