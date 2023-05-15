Казанский завод «Элекон» выплатил почти 2 млрд рублей дивидендов за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанское АО «Завод Элекон», находящееся под контролем нового гендиректора «Вертолетов России» Николая Колесова, отчиталось о выплатах дивидендов за прошлый год.

К началу мая предприятие перечислило акционерам 1 999 902 851 рубль, или 187 рублей на одну обыкновенную акцию.

Уточняется, что выплаты были произведены из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщили в компании. Отметим, что выплаченная сумма — абсолютный максимум последних лет: ранее акционерам единоразово выплачивали 1,3 млрд (ниже в полтора раза), а потом еще 0,99 млрд рублей.

Отметим, что акции АО «Завод Элекон» не торгуются на российских биржевых площадках и никогда не допускались к ним: также у сообщества нет привилегированных акций.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Вероятно, это связано с оборонным статусом предприятия. Поэтому рассчитать такое значение, как дивидендная доходность, невозможно. Условно можно сказать, держатели получили сверхдоходность, так как номинальная стоимость обыкновенной акции составляет 10 рублей.



До введения санкций против российской оборонки ежегодная выручка предприятия варьировалась от 6 до 7 млрд рублей, а чистая прибыль колебалась в диапазоне от 1,5 до 1,9 млрд рублей в год.



Майские выплаты стали третьими по счету в новой дивидендной стратегии казанского «Элекона»: до этого на протяжении 10 лет предприятие не выплачивало дивиденды. По всей видимости, оборонный завод радикально меняет стратегию со сберегательной на расточительную. Инвестиционный аналитик, кандидат экономических наук Александр Разуваев считает, что это может стать прологом для вывода акций предприятия на российскую биржу ММВБ. Подробнее о том, что еще значит такое увеличение выплат дивидендов, — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова