Казанцев призывают быть бдительнее

На подъездах казанских домов стали появляться листовки с призывом быть бдительнее, с инструкциями на случай теракта, эвакуации и просто появления в доме подозрительных посетителей с расспросами, а также с телефонами экстренных служб.

«Заметил опасность? Сообщи! — призывает агитплакат. — Бдительность населения на порядок снижает вероятность терактов». А «на всякий случай» — на случай, если, например, придется срочно эвакуироваться из дома, рекомендуется всей семьей заранее разработать план действий, решить, что с собой брать (и уложить заранее вещи в сумку, рюкзак и т.п. — в своего рода «тревожный чемоданчик», а также договориться, где встречаться с близкими, если в суматохе потеряли друг друга, определить «запасное место встречи»).

Фото: realnoevremya.ru

Однако «Реальное время» узнало, что силовые структуры еще не в курсе, что граждан активно призывают к сотрудничеству с ними.

В УМВД по Казани рассказали, что инициатива с их распространением исходит от исполкома города, а для самих силовиков появление агитматериалов стало новостью.

Как выяснилось, не имеет отношения к этим листовкам и городское Управление гражданской защиты. Однако начальник управления Фердинанд Тимурханов объяснил нашему изданию смысл рекомендаций по защите населения в случае ЧС, а также рассказал, что в этом направлении сделано на уровне города.

Подробнее о том, какие рекомендации дают казанцам, что уже в городе сделано в этом направлении, а также о «семейном плане действий» на случай ЧС, «запасном месте встречи» и вопросах, на которые надо «отвечать» немедленным звонком в полицию, — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова