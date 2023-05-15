Эндокринолог назвала оптимальный способ приготовления еды

Для похудения стоит готовить на низких температурах — 60—70 градусов при варке и 100—120 градусов при тушении. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

— И главное — сокращать время приготовления до минимального. Вы говорите — ведь получится аль денте! А я скажу — ну и прекрасно… Это степень готовности, когда продукт почти готов, но до полной готовности не хватило буквально пары минут. Он не разварен, в сохранной форме и т.д. Но для того, чтобы переварить аль денте, у организма уйдет больше сил, а значит, и калорий, — цитируют ее «Известия Мордовии».

Павлова также рекомендует к употреблению худеющим не супы-пюре, а супы с вареными овощами в их изначальной форме.

Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина предупреждала, что голодание опасно для здоровья. В то же время привычку доедать все, что осталось в тарелке, она назвала неправильной.

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Елизавета Пуншева