Диетолог дала советы по безопасному похудению

Возвращаться к привычному режиму питания после длительных новогодних выходных нужно плавно. Ни в коем случае нельзя голодать, заявила врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина, сообщает Daily Moscow со ссылкой на РИАМО.

Голодание опасно для здоровья. Лучше плавно сокращать рацион по жирам и углеводам. По словам диетолога, праздничные застолья длиной в 10—14 дней не должны вызвать расстройства пищевого поведения.

— Но все равно появляется привычка кушать побольше немножко, съесть все, что приготовлено, — отметила она.

Часто у россиян присутствует вредная привычка доедать все, что осталось в тарелке. По мнению Щетиной, это неправильно.

Напомним, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как взбодрить организм после праздников. Например, зеленый чай поможет организму справиться со стрессом и температурными перепадами благодаря антиоксидантам в его составе.



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Елизавета Пуншева