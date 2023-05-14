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Александр Лукашенко пропустил празднование Дня флага, герба и гимна Белоруссии

16:36, 14.05.2023
Александр Лукашенко пропустил празднование Дня флага, герба и гимна Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны. Об этом сообщает РБК.

Глава государства поздравил жителей Белоруссии письменно — утром на его сайте опубликовали обращение.

Как отмечает издание, Лукашенко не принимал участия в публичных мероприятиях со Дня Победы в Москве. Позже в этот же день в Минске он возложил венок к монументу на площади Победы. Однако в дальнейшем с праздничной речью президент не выступил.

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Елизавета Пуншева
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