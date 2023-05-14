Александр Лукашенко пропустил празднование Дня флага, герба и гимна Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна страны. Об этом сообщает РБК.
Глава государства поздравил жителей Белоруссии письменно — утром на его сайте опубликовали обращение.
Как отмечает издание, Лукашенко не принимал участия в публичных мероприятиях со Дня Победы в Москве. Позже в этот же день в Минске он возложил венок к монументу на площади Победы. Однако в дальнейшем с праздничной речью президент не выступил.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым