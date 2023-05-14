В Альметьевске началась реставрация шести муралов

Фото: almetpublic.art «Обед» Димитриса Таксиса, фрагмент

Пятилетняя работа альметьевской паблик-арт программы «Сказка о золотых яблоках» завершается реставрацией шести арт-объектов.

— Наша главная задача — максимально сохранить созданное авторами искусство, — отметил петербургский художник-реставратор Артем Голубев. — Мы работаем в экспериментальном режиме и в смешанной технике, поскольку пласт работ связан с уличным искусством, воздействие на которое может быть непредсказуемым, в отличие, например, от охранной живописи. Для ряда работ мы постараемся улучшить условия: где-то поставить гидроизоляцию, где-то защитное покрытие от ультрафиолета. В наши задачи входит также улучшение тонировки и авторское воссоздание фрагментов.

— Поскольку уличное искусство имеет определенные особенности жизненного цикла, чему мы стараемся не противостоять, под реставрацию попали муралы, наиболее сильно пострадавшие от погодных условий. Например, некоторые из них выгорели от солнца, — объяснила Полина Ёж, руководитель проекта, куратор и основатель Института исследования стрит-арта.

В итоге речь идет о следующих муралах. Это картина «Обед» Димитриса Таксиса, основанная на двух историях. Первую Алсу Нургаязовой рассказала ее бабушка, она о том, как русская семья прятала у себя татарских соседей от насильственного крещения. Второй поделилась директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова: под ее кроватью жила гусыня и выводила там гусят.

«Алтынчеч и Каракуз» нарисовала Гузель Гарипова. «Сказка» была создана казанским художником Рустамом Салемгараевым (Qbic). Она и «Растить» Натальи Пастуховой относится к серии «Букварь». «Пять чайников» создал Агостино Якурчи из Италии.

Также художник из Ангарска Василий Каптырев (Basil LST) проведет реставрацию своей собственной работы «Наследие Уразметовых», созданной в 2019 году.

Если погода не будет мешать, жители смогут увидеть все результаты к началу лета.

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Валерия Говердовская