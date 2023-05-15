Выдача автокредитов в апреле выросла в несколько раз

Рынок автокредитования продолжает демонстрировать рост: в апреле 2023 года в количественном и денежном выражении выдача автокредитов на новые легковые автомобили увеличилась в 4,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 4 месяца рост в штуках составил 17%, а в деньгах — 19%, сообщает «Автостат».



Существенно выросла выдача кредитов на автомобили с пробегом. В апреле количество кредитов на подержанные машины увеличилось в 2,9 раза количественно и в 3,8 раза — в рублях.

С января по апрель 2023-го число выданных автокредитов выросло на 99%, а в деньгах — на 143%. Эксперты объясняют разницу между количественным и денежным выражениями резким подорожанием автомобилей с пробегом в марте — апреле прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в марте 2023 года средний размер автокредита составил 1,15 миллиона рублей. По сравнению с февралем он вырос на 5,4%.

За минувший год рынок автокредитования смог адаптироваться к новой экономической реальности. В прошлом месяце в Татарстане было выдано 3 068 кредитов — на 11,8% больше, чем в феврале. В самый разгар кризиса, в марте 2022 года, автокредитование в республике рухнуло почти в 5 раз — тогда было выдано всего 625 автокредитов. Сегодня республика занимает четвертое место среди российских регионов по объему выданных автокредитов, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Как санкции изменили рынок и какие суммы татарстанцы сегодня готовы брать в кредит — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



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Маргарита Головатенко