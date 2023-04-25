В Татарстане в начале весны вырос средний размер автокредита

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в марте 2023 года средний размер автокредита составил 1,15 миллиона рублей. По сравнению с февралем он вырос на 5,4%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру кредита на покупку машины Татарстан в начале весны занял 23-е место среди 30 российских регионов-лидеров по объемам автокредитования. Ниже республики расположились Самарская область, Башкирия, Оренбургская, Воронежская, Вологодская области, Пермский край и Удмуртия.

Наибольший средний размер автокредита в марте зарегистрировали в Москве — 1,81 миллиона рублей. По сравнению с февралем он вырос на 2,2%.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в марте 2023 года средний размер выданных кредитов на новые автомобили и машины с пробегом в России достиг 1,28 млн рублей. Это на 5% больше, чем в предыдущем месяце.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— В феврале — марте средний чек кредита на покупку автомобиля немного подрос, но в целом продолжает оставаться стабильным. За исключением снижения осенью прошлого года, почти год (с марта 2022 года) данный показатель держится на уровне 1,18—1,28 млн рублей, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, по количеству выданных в марте 2023 года автокредитов — 3 068 — Татарстан занял 4-е место среди 30 регионов-лидеров России в этом сегменте розничного кредитования. По итогам февраля республика замыкала топ-3.

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Татьяна Демина