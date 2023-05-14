Президент Сербии заявил о скором уходе с поста главы правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщает «РИА Новости».



— Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. И об этом врали, что никогда не произойдет. Объясню все людям на этом большом съезде и так далее, — сказал он.

Съезд СПП запланирован на 26 мая. По словам Вучича, он должен стать крупнейшим в истории Сербии и принять важные для партии и страны решения. Также президент заявлял о желании создать широкое надпартийное движение.

Вучич ранее рассказывал, что прибывающие в страну западные представители при встрече сразу же начинают разговор с призыва к введению санкций против России. Ранее Вучич заявлял, что решение Белграда не вводить антироссийские санкции полностью верное, а также отвечает интересам Сербии.



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Маргарита Головатенко