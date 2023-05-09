Президент Сербии рассказал о призывах представителей Запада присоединиться к санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что прибывающие в страну западные представители при встрече сразу же начинают разговор с призыва к введению санкций против России, передает ТАСС.



— Первое [их] обязательство — это вместо «Добрый день» или «Добрый вечер» — объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции [против России], — отметил Вучич, комментируя беседы с западными представителями.

Ранее Вучич заявлял, что решение Белграда не вводить антироссийские санкции полностью верное, а также отвечает интересам Сербии. Президент страны подчеркивал, что Сербия не будет вступать в Североатлантический альянс и останется военно нейтральной, несмотря на то, что представители Запада регулярно заявляют о необходимости вступления страны в НАТО, апеллируя к глобальной угрозе со стороны России.

Ранее президент Сербии заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.



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Илина Хакимова