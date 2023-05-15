В Госдуме рассказали, как организовать торговую точку на даче

Фото: youtube.com/Дома, дачи и квартиры восточного подмосковья

Для организации на дачном участке торговой точки сначала необходимо получить разрешение от садового товарищества и муниципалитета, а еще должным образом оформить деятельность, рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.



— Если вы планируете что-то постоянно продавать, то это уже предпринимательская деятельность. Соответственно, вы должны оформить свою деятельность, которая установлена законом (ИП, самозанятость). То есть важно соблюсти налоговое законодательство, фитосанитарные правила, — сказал он «РИА Новости».

Что касается растений, сложно контролировать, в каком количестве и для продажи ли они выращиваются.

— Единственный момент, что вы не можете организовывать магазин на своем дачном участке. Это считается коммерческой деятельностью и может быть нецелевым использованием земли. Однако есть выход: обратиться к председателю СНТ, вынести этот вопрос на решение общего собрания и с этим документом прийти за разрешением в муниципалитет, — указал Чаплин.

Для этого необходимо изменить вид разрешенного использования земли и получить разрешение на торговлю именно на участке.

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Маргарита Головатенко