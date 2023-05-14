Financial Times: G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ

Страны Группы семи (G7) и Евросоюз по 11-му пакету санкций против России планируют запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров G7.



Лидеры «семерки» должны принять решение на саммите в Хиросиме. Предполагается, что оно должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в Польшу и Германию. Москва фактически прекратила поставлять газ по этим направлениям в 2022 году.

Фото: pixabay.com

Новый, 11-й пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК добавила, что возможности России «серьезно пошатнули» «посредством последовательного введения десяти пакетов санкций».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко