На выкашивание газонов в Альметьевске потратят 4,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Как выяснило «Реальное время», в этом году на выкашивание газонов в Альметьевске выделят 4,8 млн рублей. Подрядчику предстоит заниматься этой работой до 31 октября, а затронет она территорию общей площадью 2 тысячи кв. метров.

Стоит отметить, что, согласно контракту, исполнитель не имеет права самостоятельно изменить объем работы и ее виды. Для ее осуществления он должен будет нанять дорожных рабочих 1 и 3-го разрядов.

Косить траву вблизи зданий, где работают люди, которые не могут временно покинуть помещения, необходимо с использованием технологий снижения шума. Если избежать его невозможно, такие работы будут проводиться в период с 10.00 до 17.00 продолжительностью не более 2 часов.

Во время производства работ исполнитель также должен обеспечить соблюдение всех необходимых противопожарных мероприятий, а также мер по охране окружающей среды. Так ему удастся избежать возгорания сухой травы или другой растительности. Также подрядчик должен строго следить за тем, чтобы в результате покоса не был нанесен урон чужому имуществу. В противном случае он будет возмещать весь ущерб лично.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, в Татарстане произошло 370 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. На них пришлась почти треть от всех зарегистрированных с начала 2023 года пожаров.

Стоит отметить, что в некоторые дни пожарным приходилось выезжать на пожары сухой травы и мусора более 50 раз в сутки. Например, 3 апреля они совершили 61 выезд, 5 апреля — 68, а 9 апреля — 75.



В Казани с начала года зарегистрировали 24 пожара, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, в Набережных Челнах — 28, в Тукаевском районе Татарстана — 29, а в Альметьевском районе — 32. Наиболее крупный природный пожар этой весной зафиксирован в Нижнекамске — 150 тысяч «квадратов».

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Максим Кокунин