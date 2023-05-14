Сегодня в Казани ожидается дождь и ветер

В Казани в воскресенье, 14 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается до +15..+17 градусов. Синоптики также прогнозируют северный, северо-западный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами порывы могут усиливаться до 15—18 м/с.

В целом по Татарстану ожидается от +14 до +19°С. Синоптики обещают дождь. В отдельных районах пройдет гроза.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 15 и 16 мая, сохранится умеренно теплая неустойчивая погода. Местами пройдут небольшие дожди. Днем в понедельник ожидается от +16 до +21°С, а во вторник — от +19 до +24°С.



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Айрат Назипов