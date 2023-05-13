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В России облегчат процесс защиты диссертации

23:32, 13.05.2023
В России облегчат процесс защиты диссертации
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) и Минобрнауки России предложили несколько новаций, которые облегчат процесс защиты диссертаций. Об этом сообщил председатель ВАК Владимир Филиппов.

По его словам, была снижена минимальная необходимая численность диссертационных советов — с 19 до 11 человек.

Также было отменено требование к членам диссертационных советов иметь публикации в международных изданиях. Теперь необходимо публиковаться только в российских изданиях из перечня ВАК, пишет «РИА Новости».

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Айрат Назипов
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