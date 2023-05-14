Республиканская имущественная казна провела 28 электронных аукционов для госучреждений Татарстана
За 4 месяца 2023 года Республиканская имущественная казна провела 28 электронных аукционов для государственных учреждений Татарстана. Статистику озвучили в Минземимущества республики.
На 15 электронных аукционах было реализовано 26 транспортных средств и 1 объект недвижимости.
На 13 электронных аукционах было сдано в аренду 22 объекта недвижимости.
Месяц назад в Татарстане приняли решение о реорганизации сразу двух государственных бюджетных учреждений (ГБУ). Республиканскую имущественную казну и департамент по управлению жилищным фондом предложили объединить в одну структуру.
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