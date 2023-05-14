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Республиканская имущественная казна провела 28 электронных аукционов для госучреждений Татарстана

03:31, 14.05.2023
Республиканская имущественная казна провела 28 электронных аукционов для госучреждений Татарстана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 4 месяца 2023 года Республиканская имущественная казна провела 28 электронных аукционов для государственных учреждений Татарстана. Статистику озвучили в Минземимущества республики.

На 15 электронных аукционах было реализовано 26 транспортных средств и 1 объект недвижимости.

На 13 электронных аукционах было сдано в аренду 22 объекта недвижимости.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад в Татарстане приняли решение о реорганизации сразу двух государственных бюджетных учреждений (ГБУ). Республиканскую имущественную казну и департамент по управлению жилищным фондом предложили объединить в одну структуру.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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