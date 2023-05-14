Интернет-мошенники сменили тактику

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мошенники научились применять нейросети, адаптируются к эволюции технологий и активно используют так называемые дипфейки. Об этом рассказал ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

— Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу, один из громких примеров — это использование образа Илона Маска, — передает его высказывания «РИА Новости».

Играет на руку мошенникам и ажиотаж вокруг нейросетей, отметил собеседник агентства.

— Тот же ChatGPT доступен под веб-интерфейс, но получить доступ можно не из любой страны, они даже на какое-то время останавливали регистрации. Мошенники этим активно пользуются. Недавно у нас было исследование: в интернете появились ресурсы якобы для скачивания клиента ChatGPT и еще сразу получить 50 долларов. Конечно, это был не клиент, а троян, и таких случаев сейчас достаточно, — добавил он.

Фото: flickr.com

Однако законодательно запрещать искусственный интеллект, как это сделали, например, в Италии, по словам Тушканова, не выход.

В марте компания-разработчик ChatGPT OpenAI заявила, что персональная информация пользователей нейросети попала в Сеть после ошибки в работе чат-бота. Некоторые пользователи могли видеть имя и фамилию другого активного пользователя, адрес электронной почты, платежный адрес, последние четыре цифры (только) номера кредитной карты и срок действия кредитной карты.

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Айрат Назипов