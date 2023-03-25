Личные данные пользователей ChatGPT утекли в Сеть после сбоя
Персональная информация пользователей нейросети ChatGPT попала в Сеть после ошибки в работе чат-бота. Соответствующее заявление сделала компания-разработчик OpenAI.
— Некоторые пользователи могли видеть имя и фамилию другого активного пользователя, адрес электронной почты, платежный адрес, последние четыре цифры (только) номера кредитной карты и срок действия кредитной карты, — сказано в тексте.
В компании отметили, что полные номера кредитных карт никогда не разглашались. Также там рассказали, что проблема уже исправлена.
Руководитель направления анализа защищенности компании Уральского центра систем безопасности Сергей Краснов рассказал, что нейросети могут помогать мошенникам. По его словам, ChatGPT имеет пять основных опасностей. К ним относится возможность распространения фейковых новостей. С помощью чат-бота злоумышленники могут создавать правдоподобные тексты. Нейросеть также могут использовать для создания текстов, которые содержат оскорбления, травлю, нападки на личность, угрозы, шантаж и другие формы насилия.
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