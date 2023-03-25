Личные данные пользователей ChatGPT утекли в Сеть после сбоя

Персональная информация пользователей нейросети ChatGPT попала в Сеть после ошибки в работе чат-бота. Соответствующее заявление сделала компания-разработчик OpenAI.

— Некоторые пользователи могли видеть имя и фамилию другого активного пользователя, адрес электронной почты, платежный адрес, последние четыре цифры (только) номера кредитной карты и срок действия кредитной карты, — сказано в тексте.

В компании отметили, что полные номера кредитных карт никогда не разглашались. Также там рассказали, что проблема уже исправлена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководитель направления анализа защищенности компании Уральского центра систем безопасности Сергей Краснов рассказал, что нейросети могут помогать мошенникам. По его словам, ChatGPT имеет пять основных опасностей. К ним относится возможность распространения фейковых новостей. С помощью чат-бота злоумышленники могут создавать правдоподобные тексты. Нейросеть также могут использовать для создания текстов, которые содержат оскорбления, травлю, нападки на личность, угрозы, шантаж и другие формы насилия.

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Айрат Назипов