В Казань привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Казанскую епархию привезут ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. В столице Татарстана он будет находиться с 19 по 21 мая.

Сейчас в 100 городах России проходит Всероссийский молебен о Победе. Ковчег с мощами Георгия Победоносца посетит 89 регионов страны.

Встреча святыни в столице Татарстана состоится 19 мая в 08:45 в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Богородицкого мужского монастыря. А 21 мая в кафедральном соборе монастыря состоится торжественная Божественная литургия перед мощами великомученика Георгия Победоносца. Начало богослужения в 10:00.

В начале апреля Банк России выпустил в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 25, 100 и 200 рублей. На оборотной стороне монет можно увидеть рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России.

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Айрат Назипов