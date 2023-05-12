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Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России

22:29, 12.05.2023
Депутат Госдумы предложил конфисковать активы Бельгии в России
Фото: commons.wikimedia.org/fdecomite

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил конфисковать активы Бельгии в России в ответ на решение Брюсселя о «помощи» Украине из доходов от замороженных российских активов.

— Необходимо асимметрично ответить на эту выходку. Предлагаю конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса — это будет единственно правильное использование западных денег, — приводит слова депутата «РИА Новости».

Он назвал решение Бельгии международным преступлением, а западное сообщество — «гнусным вором».

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В начале мая сообщалось, что власти Бельгии направляют Украине деньги, заработанные на замороженных российских активах. Страна заморозила свыше €180 млрд активов российского Центробанка. Власти хотят потратить эти деньги на Украину.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы

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