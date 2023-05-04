Бельгия направляет Украине €200 млн доходов с замороженных российских активов

Власти Бельгии направляют Украине деньги, заработанные на замороженных российских активах. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александр Де Кро, сообщает RT.

— В прошлом марте Бельгия арестовала примерно €200 млн доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии, — сказал политик.

Он отметил, что его страна может «пойти дальше в этом направлении». Бельгия заморозила свыше €180 млрд активов российского Центробанка. Министр полагает, что эти деньги они также потратят на Украину.

Фото: pixabay.com

Месяц назад немецкое СМИ Die Welt сообщало, что замороженные российские активы в странах Евросоюза придется вернуть по завершении конфликта между Россией и Украиной. Авторы статьи отмечали, что, несмотря на политическую волю, страны ЕС не могут передать деньги Украине с юридической точки зрения. При этом страны «Большой семерки» продолжат блокировать российские активы до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине.

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Айрат Назипов