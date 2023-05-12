КНИТУ стал обладателем Гран-при фестиваля «Студенческая весна Татарстана — 2023»

В КСК «УНИКС» прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Татарстана — 2023». Обладателями Гран-при в общем зачете стали учащиеся КНИТУ, сообщили в пресс-службе Минмола республики.

«Гран-при» в большой группе вузов в направлении «Общая программа» взял Казанский государственный энергетический университет, в малой группе вузов — Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Победители представят республику на Всероссийском конкурсе в Перми.

— «Студенческая весна» вузов Республики Татарстан — традиционно большое событие для всех обучающихся. Это своеобразный трамплин для ребят, где они могут показать весь творческий потенциал, — отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он напомнил, что Татарстан уже много лет занимает призовые места на Всероссийской «Студенческой весне», и выразил уверенность, что и в этом году республика поборется за самые высокие места.

С 14 по 18 мая прошли отборочные этапы, где приняли участие 2 212 студентов из 21 высшего учебного заведения. По результатам отборочного этапа призерами стали 238 участников.

Напомним, на проведение казанского межвузовского фестиваля «Студенческая весна» из городского бюджета выделили 1,2 млн рублей. Что требовалось от организатора, можно прочитать в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов