Казань потратит на проведение фестиваля «Студенческая весна» 1,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На проведение казанского межвузовского фестиваля «Студенческая весна» из городского бюджета выделят 1,2 млн рублей, выяснило «Реальное время». Согласно документам, гала-концерт должны провести до 31 мая 2023 года.

От подрядчика требуется предоставить концертный зал в культурно-развлекательном комплексе в центре Казани с 00.00 до 22.00 в день проведения концерта. Зал должен вмещать не менее 900 человек. Также требуется предоставить оборудование и обеспечить его обслуживание.



Организатор должен обеспечить администрирование мероприятия как в сам день проведения студвесны, так и в дни отборочных туров и подготовки. Также необходимо разработать анимированную заставку на русском и татарском языках, обеспечить работу жюри и видеосъемку, а еще предоставить участникам атрибутику фестиваля.

Срок окончания подачи заявок — 4 мая, определить подрядчика должны 10 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», КНИТУ-КАИ потратит на организацию фестиваля художественного творчества студентов «Студенческая весна — 2023» 1,2 миллиона рублей. Мероприятие проходит с марта по апрель.

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Маргарита Головатенко