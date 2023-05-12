Челнинский ФК «КАМАЗ» обыграл на своем поле ярославский «Шинник»

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов поднялся на 8-е место в турнирной таблице, благодаря победе над «Шинником». Матч 31-го тура Первой лиги закончился со счетом 1:0 в пользу татарстанской команды.

Единственный гол в игре был забит на 48-й минуте встречи. Защитник ярославской команды Евгений Осипов срезал мяч в свои ворота.

Следующую игру челнинская команда проведет в столице Башкортостана. Матч с ФК «Уфа» состоится 20 мая в 14:00.

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Айрат Назипов