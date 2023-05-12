Татарстан хочет развивать сотрудничество со Шри-Ланкой

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Шри-Ланки в России Джанитой Абейвикремой Лиянаге. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

— Отношения России со странами Южной Азии всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле. Шри-Ланка — одно из любимых мест отдыха татарстанских туристов. Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества Татарстана со Шри-Ланкой в рамках дружественных отношений наших стран, — сказал Минниханов.

Раис республики отметил, что до недавнего времени уровень торгово-экономического взаимодействия Татарстана со Шри-Ланкой оставался невысоким. В прошлом году произошел скачок, товарооборот вырос и достиг $36 млн.

Фото: tatarstan.ru

Как отметил Минниханов, обе стороны могут расширять контакты в области культуры, науки и образования, спорта, туризма. Отдельно он рассказал о промышленном потенциале региона.

— Среди конкурентных преимуществ нашей республики — выгодное географическое положение, богатые природные и высококвалифицированные трудовые ресурсы, мощный промышленный и научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура. Основа нашей экономики — нефть, нефтепереработка и нефтехимия, — подчеркнул он.

В начале апреля Шри-Ланка выразила желание закупать удобрения в России. С 2022 по 2023 годы власти страны одобрили закупки 150 тысяч тонн мочевины, включая 36 тысяч тонн фосфатных удобрений и 45 тысяч тонн хлорида калия.

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Айрат Назипов