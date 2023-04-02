Шри-Ланка выразила желание закупать удобрения в России

Шри-Ланка уже сняла запрет на химические удобрения и желает закупать их в том числе в России. Об этом сообщил министр транспорта страны Бандула Гунавардана, уполномоченный отвечать и за другие отрасли.

Он отметил, что для Шри-Ланки будет экономически выгоднее, если удобрения будут закупаться в России.

— Цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня более доступны для фермеров. Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России, — цитирует «РИА Новости» его слова.

Также Гунавардана подчеркнул, что с 2022 по 2023 годы власти страны одобрили закупки 150 тысяч тонн мочевины, включая 36 тысяч тонн фосфатных удобрений и 45 тысяч тонн хлорида калия.

— Расчеты мы могли бы вести в национальных валютах, поскольку на Шри-Ланке серьезный валютный кризис, у нас мало долларов, — заключил он.

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Антон Гаврилов