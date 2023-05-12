В Чистопольском районе Татарстана хотят изъять земельные участки ради реконструкции дороги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за реконструкции дороги Чистополь — Нижнекамск в Татарстане изымут земельные участки, которые находятся рядом с селом Большой Толкиш в Чистопольском районе. К такому решению пришли власти республики:

— Принять предложение об изъятии для государственных нужд Республики Татарстан в целях реконструкции автомобильной дороги регионального значения Чистополь — Нижнекамск, участок км 24+00 — км 26+00 с мостом через реку Толкишку у с. Большой Толкиш в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан земельных участков общей площадью 69 398,37 кв. метров (далее — изымаемые земельные участки), находящихся в собственности Ю.А. Тугулевой и А.А. Севастьянова (далее — собственники изымаемых земельных участков), — сказано в проекте постановления.

Постановление Кабмина Татарстана еще не принято. Оно проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться уже сегодня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе стало известно, что в Муслюмовском районе Татарстана изымут для государственных нужд участок земель сельскохозяйственного назначения площадью более 2,1 кв. км. Он нужен для реконструкции дороги регионального значения М-7 «Волга» — Старое Айманово — Октябрь на участке Татарское Булярово — Исансупово.

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Айрат Назипов