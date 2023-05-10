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Власти Татарстана изымут большой участок в Муслюмовском районе для реконструкции дороги

16:41, 10.05.2023
Власти Татарстана изымут большой участок в Муслюмовском районе для реконструкции дороги
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин (архив)

В Муслюмовском районе Татарстана изымут для государственных нужд участок земель сельскохозяйственного назначения площадью более 2,1 кв. км, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Участок изымут по предложению Минземимущества РТ и «Главтатдортранса» для реконструкции дороги регионального значения М-7 «Волга» — Старое Айманово — Октябрь на участке Татарское Булярово — Исансупово. Сельхозугодья — собственность Сахбетдиновых.

Как только определится размер возмещений, собственникам направят соглашения об изъятии. В случае отказа собственников отдать участок спор разрешит суд.

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин (архив)

В марте стало известно, что в Кировском районе Казани путем выкупа для муниципальных нужд изымут несколько земельных участков. Это связано с реконструкцией Горьковского шоссе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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