Почти треть выпускников казанских школ планируют поступать на ИТ-специальности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 29% опрошенных родителей учеников 11-х классов рассказали, что их ребенок планирует поступать в вуз на специальность, связанную со сферой информационных технологий. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

На втором месте по востребованности — медицинские специальности: о планах получить профессию в этой сфере рассказали 16% опрошенных родителей выпускников школ Казани. На третьем месте — специальность «инженер», о ней рассказал каждый десятый респондент.

Дети 6% опрошенных родителей планируют учиться на экономиста. По 4% респондентов рассказали, что их ребенок готовится получить профессии юриста, дизайнера, архитектора и тренера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди казанских родителей учеников 9-х классов о планах поступления ребенка на ИТ-специальности в колледж рассказали 23% опрошенных. У 11% респондентов дети хотят освоить профессию медсестры, медбрата или фельдшера, у 8% — юриста. По 5% рассказали о планах ребенка обучиться на учителя, строителя, автомеханика и квалифицированного рабочего.



Напомним, этой весной власти Татарстана утвердили программу популяризации ИТ-специальностей. Она среди прочего направлена на профориентацию потенциальных абитуриентов с целью оказания помощи в выборе вариантов профессиональной деятельности в сфере информационных технологий.



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Татьяна Демина