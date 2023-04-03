Власти Татарстана утвердили программу популяризации ИТ-специальностей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил программу популяризации ИТ-специальностей в республике. Она, среди прочего, направлена на профориентацию потенциальных абитуриентов с целью оказания помощи в выборе вариантов профессиональной деятельности в сфере информационных технологий.



Программа утверждена в целях популяризации ИТ-специальностей среди целевой аудитории для осознанного формирования учебных и профессиональных траекторий с учетом развития цифровых технологий и особенностей развития рынка труда в Татарстане. Ответственным за координацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по указанным вопросам назначен глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

С помощью программы власти хотят мотивировать выпускников поступать на бюджетные места по ИТ-специальностям в вузы и сузы, расположенные в Татарстане. Также они нацелены на увеличение среднего балла ЕГЭ среди одиннадцатиклассников в этой сфере.

В апреле этого года в Татарстане проанализируют предыдущую приемную кампанию в вузы и сузы региона в разрезе ИТ-специальностей. До конца года для целевой аудитории в республике будут проводиться хакатоны, чемпионаты, VR-экскурсии, панельные дискуссии, мастер-классы, митапы и так далее. На апрель — декабрь 2023-го также запланирован анализ рынка труда Татарстана в ИТ-сфере — изучат предлагаемые вакансии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Властями Татарстана также утвержден план мероприятий по популяризации ИТ-специальностей на 2023—2025 годы. В нем предусмотрены мероприятия просветительско-информационного характера для целевой аудитории. Планируется также распространять в СМИ и соцсетях информацию о достижениях республиканских научных организаций и отечественных разработок программного обеспечения и программного-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе искусственного интеллекта.

В течение 2023—2025 годов власти Татарстана будут выявлять уровни приоритетных ИТ-специальностей у потенциальных абитуриентов при выборе профессии, определять уровень их подготовки по результатам изучения информатики в школе, популяризировать возможности участия во всероссийских проектах, связанных с информационными технологиями, и так далее.

Утвержден и календарь мероприятий, направленных но популяризацию ИТ-специальностей. В списке их 28, в том числе международный форум Kazan Digital Week, единый урок безопасности в сети «Интернет», «Урок цифры», международные игры «Фиджитал лайв» и так далее.

Напомним, ежегодно Татарстану нужно около 10 тысяч специалистов, а выпускается вдвое меньше. Для ускоренной подготовки кадров Айрат Хайруллин в январе 2023 года предложил построить в Казани новое здание техникума информационных технологий и связи.

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Татьяна Демина