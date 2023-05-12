В Татарстане число пострадавших от укусов клещей выросло на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 10 мая в Татарстане с начала сезона активности клещей за медицинской помощью после их укуса обратились 2 343 человека. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Из 2,3 тысячи человек, пострадавших этой весной от укусов клещей, 645 — дети, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

В ведомстве напомнили, что сезон активности клещей в Татарстане начался 3 апреля. С 15 по 26 мая с 9 до 18 часов жители республики могут бесплатно проконсультироваться по вопросам профилактики инфекций, передающихся этими членистоногими. По будням можно позвонить по номеру 8 (843) 238-21-74, в выходные с 9.00 до 17.00 — по телефону 8 (843) 238-98-54.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, сезон клещевых инфекций начинается традиционно в апреле и заканчивается в октябре. Пики бывают в мае и июне.

Ежегодно в Татарстане фиксируют порядка 10 тысяч укусов клещей, что не выше средних многолетних показателей. Наибольшее количество присасываний регистрируют в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Высокогорском, Сабинском, Заинском и Спасском районах республики.

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Татьяна Демина